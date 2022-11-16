В Пскове водитель Renault наехал на ограждение, пострадал прохожий

10:52, 16 ноября 2022, ПАИ

Пешеход пострадал в результате ДТП в Пскове. Авария произошла у дома №17 на улице Яна Райниса.

Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате пострадал случайный прохожий - в момент авариии он шел мимо по тротуару.

Помощь пострадавшему оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте ДТП работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.