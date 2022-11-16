Пройти УЗИ в Псковском перинатальном центре можно в день обращения

10:47, 16 ноября 2022, ПАИ

Пройти комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (УЗИ) в Псковском клиническом перинатальном центре можно непосредственно в день обращения. В центре принимают пациентов всех возрастов. Попасть на исследование можно и без предварительной записи. В таком случае время ожидания составит от 20 минут. Но чтобы не терять времени, лучше записаться заранее, и тогда точно не придется ждать.

Процедуру проведут настоящие профессионалы своего дела. На прием к ним едут жители из Псковской области и разных городов России.

«Наши специалисты постоянно проходят курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку и владеют самыми совершенными и современными навыками ультразвуковых исследований, - говорит главврач Псковского клинического перинатального центра Николай Красиков. - У нас все врачи ультразвуковой диагностики - женщины, которые умеют найти подход не только к беременными и малышам, но и к любому обратившемуся».

Один из ведущих специалистов УЗИ диагностики — врач Евгения Жучкова. За ее плечами работа неонатологом. «Наши исследования очень бережные, и мы всегда стараемся относиться к их проведению аккуратно, чтоб пациенту было максимально комфортно», - говорит она.

Работают медики на современном высокоточном оборудовании. Прием ведется сразу в трех оснащенных кабинетах. Качество УЗИ-сканера и профессионализм врачей помогает повысить точность получаемых данных в процессе исследования и установить наиболее достоверные диагнозы.

«Ультразвуковое исследование является важным методом визуальной диагностики как с профилактической точки зрения, так уже и при установленных заболеваниях», - объясняет Николай Красиков.

Пройти исследование можно в любое удобное время. Кабинеты УЗИ работают с 8:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 14:00 в субботу.

Можно записаться на удобное время, позвонив по телефону +7 (8112) 67-29-32.

С полным перечнем медицинских услуг можно ознакомиться здесь.

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Псковский перинатальный центр оказывает услуги по ультразвуковому исследованию различных органов. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО 60 01 000993 от 22 июня 2020 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.