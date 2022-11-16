Школьников и студентов из Пскова приглашают на форум «Ученый говорит»

11:17, 16 ноября 2022, ПАИ

Псковичей старше 16 лет приглашают принять участие в качестве слушателей в образовательном форуме «Ученый говорит», который пройдет с 21 по 23 ноября в коворкинге «Точка кипения» (Псков, ул. Льва Толстого, 4). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Форум «Ученый говорит» - это три дня научно-популярных лекций, полезных практикумов и футурологических прогнозов. Запланированы интерактивные лекции и научные дебаты, научные батлы с остроумными лекторами, а также экскурсия в лабораторию, где происходят научные открытия.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо пройти регистрацию.