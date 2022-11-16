Роструд запустил горячую линию для мобилизованных
Роструд запустил горячую линию для мобилизованных граждан, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
По поручению президента правительство выпустило постановление, гарантирующее мобилизованным с 21 сентября гражданам сохранение рабочих мест. «Нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения, для того чтобы люди могли получить любую необходимую информацию», – подчеркнул Михаил Мишустин.
Михаил Иванков рассказал, что на горячую линию Роструда поступило уже более 3 тысяч звонков. Преимущественно обращаются работодатели, которые хотят получить точную информацию о том, как им действовать в соответствии с законодательством.
«На сегодняшний день по всем обращениям все проблемы решены. Будем дальше держать на контроле и докладывать», – сообщил глава Роструда.