Роструд запустил горячую линию для мобилизованных

11:20, 16 ноября 2022, ПАИ

Роструд запустил горячую линию для мобилизованных граждан, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

По поручению президента правительство выпустило постановление, гарантирующее мобилизованным с 21 сентября гражданам сохранение рабочих мест. «Нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения, для того чтобы люди могли получить любую необходимую информацию», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Михаил Иванков рассказал, что на горячую линию Роструда поступило уже более 3 тысяч звонков. Преимущественно обращаются работодатели, которые хотят получить точную информацию о том, как им действовать в соответствии с законодательством.

«На сегодняшний день по всем обращениям все проблемы решены. Будем дальше держать на контроле и докладывать», – сообщил глава Роструда.