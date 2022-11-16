Дорожники подготовили к зиме федеральные трассы в Псковской области

11:30, 16 ноября 2022, ПАИ

40 тысяч тонн противогололедных материалов заготовлено для обработки федеральных дорог в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В расчистке, обработке противогололеными материалами и других работах на пяти дорогах предстоящей зимой будет задействовано 128 единиц спецтехники подрядных организаций.

На сегодняшний день протяженность пяти автомобильных дорог федерального значения на территории Псковской области составляет 913,814 км.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракты на выполнение работ по содержанию с двумя подрядными организациями (ООО «ДЭП №279» и ООО «Автомобильные дороги Пскова»). На их вооружении комбинированные дорожные машины (КДМ), экскаваторы и роторные снегоочистители, автогрейдеры и погрузчики, бульдозеры и другая техника. Все необходимые противогололедные материалы заготовлены в 100-процентном объеме: песок – 0,791 тыс. кубов, песко-соляная смесь – 31,848 тыс. тонн, соль с антислеживателем – 6,568 тыс. тонн.

Подробный прогноз погоды, данные о возможных осадках, штормовые предупреждения в Управление дорог предоставляет ФГБУ «Северо-Западное УГМС» дважды в сутки. В режиме онлайн специалисты могут оценить ситуацию на федеральных трассах с помощью данных, получаемых с метеостанций. Все это позволяет дорожникам заранее подготовиться к изменению погодных условий, своевременно принимать меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения.

Справка:

Автомобильные дороги федерального значения на территории Псковской области:

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь – 364,704 км;

М-9 «Балтия» – 197,989 км;

Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков – 121,722 км;

А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой – 55,327 км.

А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель – 174,072.

О нештатной ситуации на федеральных дорогах в Псковской области автомобилисты могут сообщать диспетчерам территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону (812) 405-08-60.