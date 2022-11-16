Снег ожидается в большинстве районов Псковской области 17 ноября
Небольшой снег ожидается в большинстве районов Псковской области ночью местами и днем 17 ноября, сообщает Псковский гидрометцентр.
Днем в отдельных районах прогнозируется мокрый снег. На дорогах местами образуется гололедица.
Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -6 до -1 градуса, днем - от -4 до +1.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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