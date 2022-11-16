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Общество

Держатели бизнес-карт Сбера могут получить скидку в «Рив Гош»

Держатели бизнес-карт Сбербанка могут получить скидку в размере 2000 рублей при покупке на сумму от 15 тысяч рублей в магазинах «Рив Гош». Совместную акцию партнёры запустили с 12 ноября, а воспользоваться предложением можно до 31 декабря 2022 года включительно, сообщили в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба «СберБанк»

«Для наших корпоративных клиентов мы предлагаем хороший дисконт на покупки в сети «Рив Гош». Предложение действительно и для онлайн, и для офлайн-покупок. Достаточно ввести промокод или показать купон на скидку и оплатить покупку картой Сбера», - сказал  директор по стратегическому маркетингу и цифровой трансформации ООО «Рив Гош» Тиран Акопян.

Совместные акции с партнёрами выгодны всем, включая конечных потребителей, отметили в банке. В настоящее время в СЗФО более 90 тысяч держателей бизнес-карт Сбера. Оборот средств по ним в 2021 году превысил 52 млрд рублей. Совместное предложение с «Рив Гош» позволит клиентам суммарно сэкономить на покупках более миллиона рублей.

Для интернет-магазина при оформлении заказа необходимо ввести промокод SBERG. Для офлайн-магазинов на кассе необходимо предъявить купон в виде штрихкода, который размещен на странице акции https://rivegauche.ru/promotion/SBERcoupon. По этой же ссылке можно более подробно ознакомиться с условиями акции.

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