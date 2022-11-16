В Псковской области поздравили ветеранов УИС

11:59, 16 ноября 2022, ПАИ

С Днем ветерана уголовно-испонительной системы поздравило работников руководство регионального УФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уважаемые ветераны! Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области поздравляет вас и ваши семьи с праздником. Крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, мира, благополучия и долгих лет жизни», — говорится в поздравлении.

Как отметили в УФСИН, во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы области действуют ветеранские организации, которые объединяют в своем составе энергичных, целеустремленных людей, каждый из которых в разные годы проходил службу в этих органах и стоял у истоков формирования данных объединений.

«Работа ветеранских организаций вносит весомый вклад в развитие пенитенциарной системы региона. За плечами ветеранов УИС большой трудовой стаж. Они являются носителями ценных знаний и источником уникального опыта, которым они с радостью делятся с молодым поколением, прививая профессиональные навыки, патриотизм, верность служебному долгу», — отмечается в сообщении.