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Общество

Педагоги-навигаторы Псковской области закончили обучение

Фото организаторов мероприятия

Учителя Псковской области закончили образовательную программу для педагогов-навигаторов в рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее» - 2022. Обучение прошли 44 педагога из 39 общеобразовательных организаций Псковской области.

Обучение включало в себя 5 образовательных модулей: организационный, профориентационные уроки, профориентационная диагностика, мероприятия профессионального выбора и вариативный. Педагоги познакомились с возможностями использования различных профориентационных форматов, таких как интерактивные уроки, разные виды профориентационной онлайн-диагностики, мультимедийные выставки, профессиональные пробы в очном и онлайн-форматах, онлайн-инструмент «Конструктор будущего».

«Я принимаю участие в курсах повышения квалификации в рамках  проекта «Билет в будущее» второй год подряд. На мой взгляд, профориентационные курсы важны в системе современного образования, так как дают возможность школьнику самостоятельно и осознанно подходить к выбору профессии», — отмечает педагог МБОУ «Пыталовская средняя школа им. А. А. Никонова» Римма Егорова. — Одним из значимых и интересных блоков курса в выборе будущей профессии считаю профессиональные пробы. Также показался интересным блок «Конструктор будущего» с возможностью выбора профориентационного материала и видеороликов».

Добавим, что проект «Билет в будущее» реализовывается в три этапа - тестирование, профпробы и рекомендации по профессиональному развитию.

Напомним, проект «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов. В 2022 году в нем из Псковской области принимают участие 53 школы. В общей сложности участвуют около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога-навигатора.

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