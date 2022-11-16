«Медиацентр 60» и псковский УФСИН подписали соглашение о сотрудничестве

12:37, 16 ноября 2022, ПАИ

Соглашение об информационном сотрудничесве подписали директор «Медиацентра 60» Ирина Фёдорова и начальник Управления ФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

«Подписи, поставленные на официальных документах, – это свидетельство начала нового этапа сотрудничества регионального пенитенциарного ведомства с крупнейшим медиахолдингом Псковской области, а также со средствами массовой информации, входящими в его состав», — говорится в сообщении.

Соглашение подписано в интересах широкого и достоверного информирования общественности о деятельности УФСИН и его подведомственных учреждений в области защиты прав и законных интересов граждан, находящихся в местах лишения свободы, проведения работы по ресоциализации осужденных, готовящихся выйти на свободу, а также в сфере профилактики правонарушений и преступлений среди осужденных без лишения свободы и другим ключевым направлениям деятельности.

Как отметил Алексей Емельянов, вверенное ему ведомство на регулярной основе готово взаимодействовать с медиахолдингом, предоставляя информацию о новых информационных проектах, оказывая содействие в поиске и реализации интересных для общественности форматах.

После заключения соглашения о взаимодействии стороны поблагодарили друг друга и договорились о совместных мероприятиях, которые предстоит провести в ближайшее время.