Порядка 30 тысяч тюльпанов высадят в Великих Луках

12:08, 16 ноября 2022, ПАИ

Порядка 30 тысяч тюльпанов планируют высадить на клумбах в центре Великих Лук, сообщается в Telegram-канале портала Luki-News.

В рамках исполнения муниципального контракта на центральные клумбы города планируется высадить З0 тысяч луковиц тюльпанов и порядка 20 тысяч двухлетних растений сорта «Виола».

Клумбы с цветами планируют разбить на набережной Шмидта, площади Ленина, у часовни Александра Невского, на улице Карла Либкнехта, Октябрьском проспекте, площади Рокоссовского и на набережной Матросова. Работы планируют выполнить до 31 марта 2023 года.