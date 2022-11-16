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Общество

В Пскове пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Лига лекторов»

19 ноября в Пскове пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Лига лекторов». Восемь просветителей, чьи видеолекции признаны лучшими по итогам предварительного просмотра, будут выступать перед экспертами регионального жюри. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Институте повышения квалификации учителей.

Эксперты будут оценивать участников по следующим критериям: креативность в форматах преподнесения материала, общая культура лектора, уникальность темы лекции. Победители регионального этапа конкурса пройдут на онлайн-этап, где их будут оценивать не только эксперты, но и зрители.

«Мы впервые проводим очный региональный этап, чтобы знание было доступно жителям каждого региона России. У Российского общества «Знание» огромная аудитория, и я уверен, что для всех тем, которые будут освещать участники, найдутся заинтересованные слушатели и мы услышим увлекательные, интересные лекции. Хочу пожелать участникам «Лиги лекторов» верить в себя и свои способности, тогда волнение не помешает выступить с лекцией именно так, как задумано. Помните, что каждая ступень конкурса – это не только еще один шаг к победе, но и рост ваших профессиональных навыков», — напутствовал конкурсантов генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

На всероссийский конкурс «Лига лекторов» в третьем сезоне было подано более 9 тысяч заявок из 88 регионов Российской Федерации.

Конкурсанты представят лекции по направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Выступления перед региональными экспертными советами пройдут в столицах 76 регионов.

Результаты регионального этапа будут объявлены в конце 2022 года. В январе 2023 года стартует онлайн-этап, в марте во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а в апреле — финал третьего сезона проекта. По результатам конкурса определятся 50 лучших лекторов страны, которые будут принимать участие в мероприятиях Российского общества «Знание». Все победители конкурса получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.

В 2022 году в состав 50 победителей всероссийского конкурса «Лига лекторов» вошла педагог детского технопарка «Кванториум Псков» Виктория Зарецкая. В список финалистов также входили наставник «Кванториума», автор онлайн-курсов по программированию на Python Сергей Тращенков, заместитель директора по образовательной деятельности ДТ «Кванториум Псков» аспирант Псковского государственного университета Александр Цветков
 

 

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