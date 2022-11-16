Титул чемпионов России завоевали танцоры из Великих Лук

13:12, 16 ноября 2022, ПАИ

Танцоры из Великих Лук победили на чемпионате России по европейскому секвею Российского танцевального союза, который прошел 13 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News.

Секвей - это произвольная композиция, танцевальный номер, исполняемый одной парой в течение 3 минут плюс-минус 15 секунд. Это же и соревнования по дуэтным постановкам, представляющим собой шоу одной пары под специально подобранную музыку.

Победителем чемпионата стала пара Владимира Федорова, который обучается в Великолукской академии физической культуры, и Дарьи Козловой.

«Это наш первый титул чемпионов России! Мы счастливы, что зрители и судьи приняли наш номер. А самое главное - мы получили много положительных слов в свой адрес лично от Станислава Григорьевича Попова! Спасибо всем, кто поддерживал и переживал за нас! Мы будем дальше творить и создавать новое!» — поделился со своими подписчиками Владимир Федоров.