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Общество

Титул чемпионов России завоевали танцоры из Великих Лук

Танцоры из Великих Лук победили на чемпионате России по европейскому секвею Российского танцевального союза, который прошел 13 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News.

Фото: Telegram-канал Luki-News

Секвей - это произвольная композиция, танцевальный номер, исполняемый одной парой в течение 3 минут плюс-минус 15 секунд. Это же и соревнования по дуэтным постановкам, представляющим собой шоу одной пары под специально подобранную музыку. 

Победителем чемпионата стала пара Владимира Федорова, который обучается в Великолукской академии физической культуры, и Дарьи Козловой. 

«Это наш первый титул чемпионов России! Мы счастливы, что зрители и судьи приняли наш номер. А самое главное - мы получили много положительных слов в свой адрес лично от Станислава Григорьевича Попова! Спасибо всем, кто поддерживал и переживал за нас! Мы будем дальше творить и создавать новое!» — поделился со своими подписчиками Владимир Федоров. 

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