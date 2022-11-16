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Общество

Тарифы на ЖКУ в Псковской области в декабре вырастут на 9%

Тарифы на ЖКУ в Псковской области с 1 декабря вырастут на 9%, сообщила заместитель председателя регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Белоносова.

Рост тарифов на коммунальные услуги для населения предусмотрен с 1 декабря 2022 в размере 9%. В 2023 году роста тарифов не ожидается. Таким образом, утвержденные тарифы будут действовать с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.

В целом рост тарифов на коммунальные услуги не превысит 9%. К коммунальным относятся услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также потребление электрической энергии, природного газа, сжиженного газа, вывоз мусора.

Тарифы и цены на жилищные услуги, к которым относится плата за содержание и ремонт жилого фонда, плата за пользование лифтом, взнос на капремонт не подлежат государственному регулированию, соответственно, на них не распространяются особенности регулирования, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053.

Расчет платы за коммунальные услуги за декабрь будет произведен по новым тарифам. Платежки с повышенными тарифами поступят гражданам в январе 2023 года.

Отметим, что с 1 декабря в России планируется второе за год повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В правительстве РФ ранее сообщали, что после декабрьского роста тарифов следующий случится только через полтора года – летом 2024 года.

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