В Пскове задержан курьер телефонных мошенников

12:57, 16 ноября 2022, ПАИ

В Пскове задержан курьер телефонных мошенников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону.

По указанию кураторов 23-летний пскович забирал деньги у пенсионеров, которые хотели спасти родственников от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.

Установлена причастность подозреваемого к двум эпизодам преступной деятельности в Великих Луках. 6 августа от рук мошенников пострадала 81-летняя пенсионерка, а 7 августа - 77-летняя жительница южной столицы региона.

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.