В Пскове задержан курьер телефонных мошенников
В Пскове задержан курьер телефонных мошенников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону.
По указанию кураторов 23-летний пскович забирал деньги у пенсионеров, которые хотели спасти родственников от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.
Установлена причастность подозреваемого к двум эпизодам преступной деятельности в Великих Луках. 6 августа от рук мошенников пострадала 81-летняя пенсионерка, а 7 августа - 77-летняя жительница южной столицы региона.
Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.
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