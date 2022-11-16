Минтруд ожидает роста зарплат в России на 11,6%

13:01, 16 ноября 2022, ПАИ

Рост средней номинальной зарплаты по итогам 2022 года в России ожидается на уровне 11,6 %, это несколько ниже инфляции, сообщила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.

«Понимаем, что важнейшим вопросом является уровень заработной платы. По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько», — сказала она на генсовете ФНПР, передает агентство «Прайм».

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2023 году рост зарплат по планам превысит инфляцию.