Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ремонт дороги к Псково-Печерскому монастырю закончат до декабря

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Ремонт участка автомобильной дороги «граница с Эстонской Республикой — Печоры — Изборск»  продолжается в Печорском райне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Объект важный: пропускает высокий поток транзиторного транспорта, а также ведет к туристическим объектам — Псково-Печерскому монастырю и древней крепости в Старом Изборске», — говорится в сообщении.

На участке завершаются работы по ремонту дорожного полотна, ведется ремонт автобусных остановок, укрепление обочин и откосов. Для безопасности дорожного движения будет нанесена дорожная разметка термопластиком и краской со световозвращающими частицами. Работы планируют завершить до 1 декабря 2022 года.

Отметим, дорога относится к III технической категории с двухполосным движением. Заказчик работ — ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик — ООО «ДАФ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 ноября 2022

Совфед одобрил закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка
16 ноября 2022

Ремонт дороги к Псково-Печерскому монастырю закончат до декабря
16 ноября 2022

Тарифы на ЖКУ в Псковской области в декабре вырастут на 9%
16 ноября 2022

Порядка 30 тысяч тюльпанов высадят в Великих Луках
16 ноября 2022

Педагоги-навигаторы Псковской области закончили обучение
16 ноября 2022

Снег ожидается в большинстве районов Псковской области 17 ноября
16 ноября 2022

Семьям мобилизованных псковичей передали билеты в театр
16 ноября 2022

Единороссы дорабатывают систему соцобеспечения для военных и их семей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...