Ремонт дороги к Псково-Печерскому монастырю закончат до декабря

13:31, 16 ноября 2022, ПАИ

Ремонт участка автомобильной дороги «граница с Эстонской Республикой — Печоры — Изборск» продолжается в Печорском райне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Объект важный: пропускает высокий поток транзиторного транспорта, а также ведет к туристическим объектам — Псково-Печерскому монастырю и древней крепости в Старом Изборске», — говорится в сообщении.

На участке завершаются работы по ремонту дорожного полотна, ведется ремонт автобусных остановок, укрепление обочин и откосов. Для безопасности дорожного движения будет нанесена дорожная разметка термопластиком и краской со световозвращающими частицами. Работы планируют завершить до 1 декабря 2022 года.

Отметим, дорога относится к III технической категории с двухполосным движением. Заказчик работ — ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик — ООО «ДАФ».