Скупая осень. Часть 2

14:25, 16 ноября 2022, ПАИ

Щучья рыбалка вновь выдалась очень слабая. Но зато достопримечательности на берегах Желчи нас очаровали. Обязательно надо побывать здесь с обстоятельной экскурсией, но и от беглого знакомства мы в восторге.

Велино – вторая попытка освоить злое озеро

Через пару ноябрьских дней мы опять очутились на берегу пока неразгаданного нами озера Велино. Понравилось оно нам в прошлый раз своими глубинами, огромными косяками белой рыбы и рассказами о серьёзных острозубых «крокодилах», живущих в этом озере. Но не понравилось своим злым характером и скудным уловом. На этот раз были вдвоём. И хотя выехали из города в 06:30, на полчаса раньше, чем прошлый раз, на берег приехали почти в темноте, но были далеко не первыми – три машины стояли аккуратно припаркованные, а рыбаки уже отчаливали от берега. Ну никак за ними не успеть. И опять встретили теперь уже старого знакомого, в прошлый раз здесь поймавшего пятикилограммовую щуку.

Вышли на воду - и тишина, в смысле по рыбе. Часа два ни у кого и ничего. Погода холодная (+2 гр. С), пасмурная, сырая. Может из-за неё не клюёт? И в эхолоте рыбы не видно – ни крупной, ни мелкой. Но позже рыбу мы всё же на дисплее увидели – на этот раз вся она была в ямах и держалась у самого дна, притом рыбы было действительно много. Где-то там, наверное, и наша щука. Но как её достать оттуда? Глубина ям 12-14-16 метров, надо хотя бы восьмиметровый воблер. Но где его взять? Таковых в наших арсеналах отродясь не было.

На будущее в рыболовных магазинах надо будет присмотреться и пару таких приманок на следующий сезон всё же приобрести. Для очистки совести прошлись пару раз над ямами, забитыми рыбой, как бочки с селёдками, но результат был предсказуемый, то есть никакой. Вернулись на доступную нам глубину 6-7 метров, туда, где в прошлый раз и клевало, и ловилось. Но не в этот раз. Хотя я две килограммовые щучки всё же поймал. Отличился «Бандит» (название воблера. – Прим. авт.) натурального цвета с чёрной точкой на боку. Оба раза зубастые клюнули ближе к восточной оконечности озера, в той части, где шести-семиметровые глубины начинали резко переходить в трёхметровые, то есть на резком свале.

Капитан-лейтенант отец Евгений

Две поклёвки, две щучки за 3 часа, притом только у меня. Скучно с такой рыбалкой. Игорь, наш товарищ, в этих краях часто рыбачил и накануне нашей рыбалки порекомендовал проверить и озеро Долгое, оно буквально в километре от Велино вверх по течению Желчи. И объяснил мне, где там неплохо у него поклёвывало – сразу за церковью у левого берега. Вот мы и решили проверить и наличие рыбы, и на это интересное историческое место взглянуть, тем более там никогда не бывали. Указанная товарищем церковь Покрова Божией Матери относится к ХV веку и находится на левом берегу реки Желчи напротив деревни Озера. Игорь в недавнем прошлом офицер-подводник и с гордостью сообщил, что сейчас в этой церкви служит бывший (хотя бывших не бывает) капитан-лейтенант Балтийского флота отец Евгений (Михайлов).

И действительно, проходя по Желче мимо церкви, мы чётко увидели принадлежность этого места к флоту, обозначенного флагом ВМФ России, развевавшимся на церковном пароме. Паром небольшой, канатный, с его помощью прихожан, паломников и туристов по воскресеньям и в праздничные дни переправляют на левый церковный берег из деревни Озера. Узкая в этом месте Желча, думаю, проблем с переправой не доставляет. Да и если что - деревенский «флот» всегда придёт на помощь, в Озерах множество лодок самого разного размера и предназначения. Но с наступлением холодов, с началом образования ледостава посещение церкви затруднено или даже невозможно по всем понятной причине – ледовая переправа небезопасна.

Дереву – 750 лет!

Прошли вверх по Желче, прошли вниз, притормозили. Оба раза мы сквозь прозрачные осенние деревья всматривались в величавые строения высокой колокольни и приземистого храма с голубыми куполами. Знаменитая церковь. И в первую очередь знаменита тем, что под её спудом (под тяжестью, грузом. – Прим. авт.) захоронены мощи преподобного Илариона Гдовского - основателя монастыря на реке Желче (ХV век). Неподалёку от церкви расположена и часовня.

По устному преданию, Иларион молился в дупле сосны, которая сохранилась до наших дней и находится сейчас внутри часовни. Современные учёные-дендрологи утверждают, что этому дереву ещё в то время было 250 лет, и получается, что сейчас ему не меньше чем 750 лет. В начале 90-х годов прошлого века сосна, где молился Иларион, была увешана лентами и тряпицами, а люди рассказывали о врачебном «зубном дереве», находившемся в часовне. Желание отломить кусочек святого дерева в качестве оберега чуть не загубило существование самого дерева.

Иларион Гдовский

В середине ХV века молодой монах Спасо-Елеазаровского монастыря Иларион отправился на подвиг пустынножительства и выбрал на острове реки Желчи уединённое место, где долгое время предавался молитвам. Через какое-то время к нему присоединились единоверцы. Вместе с ними преподобный Иларион на острове основал монастырь, стал его первым игуменом, здесь же при нём были построены и две деревянные церкви - Покрова Божией Матери и Рождества Христова.

Монахи расчищали лес, пахали, косили, ловили рыбу. Преподобный Иларион почил 28 марта (ст. ст.) 1476 года и был погребен братией монастыря в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Сохранилось предание, что святой уже в земной жизни обладал благодатью узнавать, кто с чем пришел и кто какой страстью одержим. Преподобный Иларион Гдовский – один из самых почитаемых святых на Псковской земле.

В монастыре были свой дегтярный завод и мельница (в д. Ореховцы). В 1764 году монастырь был упразднён указом Екатерины Второй об отчуждении «разом всех монастырских имуществ» в пользу государства. За почти шесть веков монастырская обитель и церкви несколько раз перестраивались, но деревянные постройки до наших времён не сохранились. В середине ХIХ века сначала была воздвигнута каменная колокольня, а вскоре после этого и кирпичная церковь Покрова Божией Матери. К концу ХIХ века церковь «по всем отношениям равнялась лучшим сельским церквам» государства Российского.

К тому времени через реку Желчу был построен деревянный мост, разобранный во время Великой Отечественной войны. В советское время наступили долгие годы забвения. Местные жители по мере сил старались сохранить церковь. В 1962 году они, прознав, что в Озера с экспедицией едут работники псковского музея-заповедника, свалили несколько самых больших деревьев поперёк дороги и пытались не пустить музейщиков в церковь.

Тем не менее тогда всё же были увезены несколько ценных икон, церковных предметов и колокола. Два колокола, отлитые ещё при Иване Грозном, хранятся сейчас в Поганкиных палатах. А вот судьба самого большого колокола, тысячекилограммового «благовеста», неизвестна – то ли увезли куда-то на переплавку, то ли утопили в реке.

«Озера – это награда!»

Случилось здесь чудо и в наши дни. Иначе и не назвать современную историю возрождения церкви Покрова Божией Матери на Желче. Большинство местных жителей были уверены, что эта церковь никогда и никем не будет восстановлена. Даже Псковское управление культуры в 1991 году вынесло резолюцию: «Церковь Покрова Божией Матери д. Озера восстановлению не подлежит».

В 1993 году отцу Евгению предложили на выбор место службы в трёх приходах – в Ремде, в Кобыльем Городище и в Озерах, в этих сёлах священников не было. Церковь в Озерах была самая запущенная. Отец Евгений с матушкой Ольгой колебались с выбором и отправились за советом на остров Залита к отцу Николаю (Гурьянову). «В Озера, в Озера, в Озера» - таков был ответ старца. Потом отец Николай сказал, что в городе отец Евгений умер бы от болезни, а в деревне будет жить с матушкой до ста лет. И добавил: «Озера – это награда».

Первым богослужением отца Евгения на новом месте был молебен на праздник Казанской иконы Божией Матери 21 июля 1993 года. На молебен пришло около 150 человек. На колокольне не осталось ни одного колокола, с 1993 по 1996 год звонили в газовый баллон, чугунок и железный умывальник. В этом же году без копейки денег начали восстановление церкви.

Удивительно, но вскоре откликнулись меценаты из Москвы и Санкт-Петербурга, в восстановлении и в реставрационных работах приняли участие лучшие мастера современной России - реставраторы из Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. В. Мухиной, резчики мастерской «Благовест» из Ярославля, позолотчицы из реставрационных мастерских Русского музея (Санкт-Петербург), реставраторы-краснодеревщики из Юсуповского дворца (Санкт-Петербург), реставраторы-альпинисты из Санкт-Петербурга, а также местные умельцы – плотники, каменщики, штукатуры и простые жители. В августе 2009 года был произведён окончательный монтаж иконостаса и тем самым завершены работы по строительству и восстановлению церкви Покрова Божией Матери, продолжавшиеся долгие 16 лет.

Сейчас на колокольне 10 колоколов, и, кстати, звонарём там служит матушка Ольга, супруга отца Евгения. Она же и автор книги «Тихая радость», откуда я почерпнул многие интереснейшие факты из истории церкви на реке Желче, за что очень благодарен, и поделился с вами, уважаемые читатели.

Спасибо, Велино

Опять слабенькая рыбалка выдалась. В озере Долгом, в указанном Игорем «особом» месте был лишь один удар, отдалённо похожий на щучью поклёвку. Нет сегодня рыбы. Вернулись в Велино, ещё раз полюбовавшись открыточными видами деревни Озера – помимо церкви с колокольней в деревне Озера встречаются просто сказочной красоты домики.

Оставшиеся два часа рыбалки ничего, кроме очередного разочарования, мне не принесли. Опять потерял воблер. И точно по той же схеме позавчерашней – глухой зацеп и бесполезные попытки спасти приманку. Только на этот раз был не обрыв шнура, а разгиб карабина. Жалко. Теперь ни сюда, ни на Великую ехать не с чем – глубоководные воблеры у меня закончились.

Тем не менее я доволен – и озеро Велино, как планировали, посетили, и деревню Озера с её достопримечательностями увидели. Для изучения истории родного края деревня Озера и церковь Покрова Божией Матери – обязательны к посещению. Это мои эмоции и личное мнение.