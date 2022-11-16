В России могут передать школы с муниципального на региональный уровень
Школы необходимо передать с муниципального на региональный уровень, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом он заявил на пленарном заседании в рамках правительственного часа в Госдуме.
Цель - централизация управленческих механизмов и повышение эффективности управления системой образования, пояснил министр.
«В дальнейшем считаем важным вместе найти законодательное решение относительно, первое, дополнительного обеспечения статуса русского языка как государственного. Второе - введения школьной формы. Пусть каждая школа самостоятельно определит, какой именно», - приводит слова Кравцова ТАСС.
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