В России могут передать школы с муниципального на региональный уровень

14:38, 16 ноября 2022, ПАИ

Школы необходимо передать с муниципального на региональный уровень, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом он заявил на пленарном заседании в рамках правительственного часа в Госдуме.

Цель - централизация управленческих механизмов и повышение эффективности управления системой образования, пояснил министр.

«В дальнейшем считаем важным вместе найти законодательное решение относительно, первое, дополнительного обеспечения статуса русского языка как государственного. Второе - введения школьной формы. Пусть каждая школа самостоятельно определит, какой именно», - приводит слова Кравцова ТАСС.