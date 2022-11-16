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Экономика

«Магнит» продаст просроченные продукты производителям удобрений

«Магнит» совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) планирует создать модуль по реализации пищевых отходов для биржи вторсырья. Это позволит продавать просроченные продукты производителям корма для животных и удобрений, сообщает ретейлер.

«На бирже вторсырья предполагается продажа товаров только неживотного происхождения, которые не требуют проведения ветеринарной экспертизы: хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея, фрукты, овощи, снеки и другие. Для продукции животного происхождения биржа позволит найти специализированных контрагентов, которые занимаются ее утилизацией и имеют необходимые лицензии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в перспективе розничные сети смогут реализовывать на электронной торговой площадке РЭО испорченные или просроченные продукты питания ответственным переработчикам для последующего производства удобрений и кормов для животных.

«Это позволит сократить объем пищевых отходов, передаваемых для уничтожения или размещения на полигоне и продлить жизненный цикл продукции. Также прорабатывается возможность использования просроченных продуктов для культивирования личинок мух, однако однозначного решения по этому вопросу пока нет», — добавляется в сообщении.

«Новый модуль на электронной биржевой площадке РЭО может позволить упростить поиск добросовестных верифицированных партнеров, проводить операции купли-продажи, передачу пищевых отходов на переработку, анализировать их стоимость. И самое главное – сделать прозрачной всю цепочку операций с вторичным использованием пищевых отходов, интегрировать продукты питания в экономику замкнутого цикла», — приводятся слова директора по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса сети «Магнит» Анны Мелешиной.

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