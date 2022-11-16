Совфед одобрил закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка

13:37, 16 ноября 2022, ПАИ

Закон о выплате единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка одобрил Совет Федерации, пишут «Известия».

Накануне Госдума на пленарном заседании приняла законопроект во втором и третьем чтениях. Отмечается, что для получения льготы доход семьи должен быть ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

Ранее сообщалось, что пособие объединит различные выплаты:

— для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;

— по уходу за ребенком до полутора лет;

— на первого ребенка (предоставляется во всех регионах);

— на третьего ребенка (предоставляется только в 78 регионах и по разным правилам);

— на детей от трех до восьми лет (выплачивают органы социальной защиты);

— на детей от восьми до 17 лет (выплачивает Пенсионный фонд).

Назначать пособие будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году пособие составит семь тысяч, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, будут ли они получать пособия по старым правилам или перейдут на новые. Как подчеркивали в Минтруде, за счет гармонизации правил выплаты пособие расширит контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета.