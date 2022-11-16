Псковича задержали за кражу рюкзака в электропоезде в Подмосковье

14:08, 16 ноября 2022, ПАИ

Пскович украл рюкзак у пассажирки электропоезда в Московской области, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В линейный отдел МВД России на станции Москва-Ленинградская поступила информация, что в электропоезде, едущем по маршруту Клин – Москва, у пассажирки был похищен рюкзак с личными документами, банковскими картами и двумя телефонами. Сумма ущерба составила 44 000 рублей.

Сотрудники транспортной полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения из электрички и установили подозреваемого. Злоумышленник присвоил себе рюкзак женщины и вышел на станции Крюково. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого: им оказался 58-летний пскович. В содеянном он сознался. Похищенное изъято.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.