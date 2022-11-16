Концерт в поддержку участников спецоперации пройдёт в Пскове

14:11, 16 ноября 2022, ПАИ

Концерт «Сильный народ — сильная Россия!» в поддержку военнослужащих, принимающих участие в СВО, состоится в Пскове 19 ноября, сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет 19 ноября в 15:00 на сцене Дома офицеров (улица Комдива Кирсанова, д. 5). Псковичи смогут не только послушать выступления артистов, но и присоединиться к сбору гуманитарной помощи. Принести вещи для военных и передать их волонтерам можно будет в фойе первого этажа, где расположится специальный пункт сбора гуманитарной помощи штаба #МЫВМЕСТЕ.

На втором этаже гостей встретит военный оркестр 104-го десантно-штурмового полка 76-й псковской дивизии ВДВ под руководством главного дирижёра – гвардии старшего лейтенанта Е. Баранчикова.

В основной части концертной программы примут участие:

Вокально-эстрадный ансамбль «Талантика» под руководством Анны Роор (ДМШ №1).

Обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева.

Заслуженный коллектив народного творчества России «Театр танца «Русские узоры».

Ансамбль 76-й ГВ ДШД «Голубые молнии».

Вокальный ансамбль «Саморезы».

Вход будт осуществляться по пригласительным. Их можно получить в кассе Дома офицеров. Организатором мероприятия выступает Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области. Телефон для справок +7 (8112) 74-72-88.

