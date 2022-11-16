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Общество

Выравнивающий слой асфальта уложили на двух улицах Пскова

Фото: Борис Елкин

Улицу Новаторов, Евлентьева и отрезок Индустриальной (от Новаторов до Литейной) закатали новым асфальтом, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

Он отметил, что более 4 км дорог пока в выравнивающем слое: верхний будет уложен весной. Тогда же подрядчик завершит ремонт. На данный момент идут работы по обустройству тротуаров на Индустриальной: подрядчик устанавливает бортовой камень, делает основание.

«Если позволит погода, то и заасфальтирует. Здесь же оборудуем автобусные остановки. Этот объект — пример конструктивной работы заказчика и подрядной организации. Напомню, срок исполнения контракта — май 2024 года. Но значительно улучшить дорожную инфраструктуру удалось уже в этом году», — отметил глава Пскова. 

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