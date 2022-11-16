Улиток из усадьбы Софьи Ковалевский предложат туристам

14:58, 16 ноября 2022, ПАИ

Невельская улиточная ферма «Эскарго Дор» и мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской в Полибино достигли договорённости о поставках улиток. Об этом сообщается в группе «Родной Невель».

На территории музея множество виноградных улиток. Их сбор пройдет с 1 мая по 15 июня 2023 года. В ноябре впервые туристическая группа из Пскова приедет не просто посмотреть на достопримечательности южных районов Псковской области, но и продегустировать улиток.

«У них есть конкретная цель: музей Софьи Ковалевской в Полибино, затем движение на улиточную ферму и знакомство с этим деликатесом», – отметила заведующая музеем Светлана Белюкова.

Виноградные улитки в окрестностях Полибино живут уже более двух веков.