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Культура

Студия для художников откроется сегодня в Пскове

Фото: ПОУНБ

Елисеев-Студия на Профсоюзной откроется в Пскове 16 ноября. Её участниками могут стать все, кто любит изобразительное искусство и хочет научиться его создавать, сообщили в ПОУНБ. 

«Уровень подготовки значения не имеет. Это могут быть и профессионалы, и любители, и те, кто ни разу не брал в руки карандаши и кисти. Главное и единственное условие – желание творить. Всеми необходимыми материалами на первых порах участники будут обеспечены», — подчеркнул руководитель студии Александр Елисеев.

Александр Елисеев – известный московский художник, чья выставка год назад с успехом прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Зрители отмечали высокий профессиональный уровень, самобытность и эстетическую ценность его картин. С недавних пор он живет в Пскове. Уже семь лет он преподает основы изобразительного искусства для всех желающих, в том числе готовит к поступлению в вузы, помогает студентам.

«Спектр образовательных услуг самый широкий, – говорит художник. – У нас можно будет получить знания и по академическому рисунку, и по технике живописи. Новичкам поможем освоить азы, более опытным художникам определиться со стилем и направлением. Это может быть и живопись, и графика: все, что захотите. Было бы вдохновение и желание творить».

Занятия будут проходить два раза в неделю (среда с 18:30, суббота с 12:00) в выставочном пространстве «Аквариум». По итогам планируется провести вернисаж художников, посещающих студию изобразительных искусств.

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