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Общество

О ситуации с кадрами в IT-сфере рассказал псковский эксперт

Псковские айтишники уезжают за границу, чтобы работать дистанционно, сказал председатель комитета по молодёжному предпринимательству Псковского регионального отделения «Опора России» Сергей Пакреев на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«У нас с кадрами традиционно проблема. Сейчас кадры просто уехали. 15 человек уехали жить за границу, но три человека уже вернулись. Однако большая часть людей работают в удаленном формате. Некоторые обращаются с просьбой о трудоустройстве, чтобы получить бронь, но мы не занимаемся такими вопросами», - отметил Пакреев.

По его словам, сфера IT позволяет работать удаленно. «Но человек, если уезжает, у него две недели идет обустройство, потом, если не понравилось, он переезжает. Если через год не вернулся, то, скорее всего, этот сотрудник уволится», - констатировал Сергей Пакреев.

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