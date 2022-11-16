О ситуации с кадрами в IT-сфере рассказал псковский эксперт

16:03, 16 ноября 2022, ПАИ

Псковские айтишники уезжают за границу, чтобы работать дистанционно, сказал председатель комитета по молодёжному предпринимательству Псковского регионального отделения «Опора России» Сергей Пакреев на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«У нас с кадрами традиционно проблема. Сейчас кадры просто уехали. 15 человек уехали жить за границу, но три человека уже вернулись. Однако большая часть людей работают в удаленном формате. Некоторые обращаются с просьбой о трудоустройстве, чтобы получить бронь, но мы не занимаемся такими вопросами», - отметил Пакреев.

По его словам, сфера IT позволяет работать удаленно. «Но человек, если уезжает, у него две недели идет обустройство, потом, если не понравилось, он переезжает. Если через год не вернулся, то, скорее всего, этот сотрудник уволится», - констатировал Сергей Пакреев.