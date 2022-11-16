В каком году Троицкий мост в Пскове получил своё название, рассказали в архиве

16:31, 16 ноября 2022, ПАИ

Одно из наиболее обсуждаемых событий в Пскове в этом году - масштабная реконструкция Троицкого моста. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госархиве Псковской области, на этом месте в разные годы существовали разные мосты.

У каждого было своё название: Запсковский, Великий – он же Высокий, Троицкий и Советский. Неофициально был еще Американский. Сейчас мост чаще называют Троицким. Именно под этим наименованием можно отыскать его в новостях о ходе работ на объекте.

Название «Троицкий» мост получил 20 марта 1902 года. Детали можно отыскать в постановлении Псковской городской думы о присвоении железному мосту через Пскову названия «Троицкий». На заседании Думы рассматривалось заявление гласного И. И. Гитца. Именно он выступил с предложением дать мосту название «Троицкий» «по местопребыванию его близ Троицкого собора». «Городская дума постановила: назвать означенный мост согласно заявлению г[осподина] Гитца «Троицким», - сообщается в материалах.