Осенние субботники завершаются в Великих Луках

16:39, 16 ноября 2022, ПАИ

В Великих Луках завершается осенний месячник по благоустройству территорий, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

«Конечно, коммунальные службы убирают город в рамках муниципальных контрактов на постоянной основе, но во время месячника по благоустройству дополнительно привлекаются предприятия, организации, расположенные на территории города, - рассказала заместитель начальника МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Надежда Васильева. - Привлеченные организации всегда активно проявляют себя как в осенние, так и в весенние месячники. Они всегда идут нам навстречу, предоставляют технику, инвентарь и охотно участвуют в уборке».

В основном они убирают общественные территории: парки и скверы, прилегающие территории к зданиям, где располагаются эти организации. Довольно большой объем работ по уборке города проводится силами именно сторонних организаций.