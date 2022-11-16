Анатолий Вассерман выступит с лекцией в Пскове

16:37, 16 ноября 2022, ПАИ

Депутат Государственной думы, публицист, эрудит, участник интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и «Своя игра» Анатолий Вассерман выступит с лекцией в Пскове. Встреча пройдет в рамках молодежного научного форума «Ученый говорит» в коворкинге «Точка кипения» на улице Льва Толстого, 4. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Ученые, специалисты в области ИТ, врачи, руководители проектов обсудят с молодежью современные достижения российской науки и перспективы профессионального роста в научной среде. Участие в мероприятии бесплатное, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте общества «Знание».

Также в Псков прибудет руководитель направления пользовательского опыта в Сбере Алексей Курлаев, выпускник механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, директор по продукту Genotek Александр Ракитько, преподаватель Университета образовательной медицины, Московского института психоанализа, Университета «Синергия», Московского корпоративного университета, практикующий врач Анастасия Удилова и другие.

На протяжении трех дней участников ждут лекции, в том числе в интерактивном формате, практикумы, Q&A-сессии, батлы, а также интеллектуальные викторины и квизы. Программа форума состоит из трех треков: «Эпоха данных», «Атом науки» и «Индустрия будущего» — каждый участник выберет наиболее интересное для себя направление. Темы охватывают разные сферы науки и касаются искусственного интеллекта и AR-, VR-технологий, медицины, генетики, физики, энергетики и космоса.

На форуме речь пойдет о достоянии российской науки, ее настоящем и будущем. Достижения отечественной науки прошлого, которые необходимо знать каждому, современные открытия и изобретения, а также новые имена назовут наставники форума. В обсуждениях будут описаны статус молодых ученых в России, меры государственной поддержки и реальные инструменты для финансирования научных проектов.

Лекторы расскажут о роли AR- и VR-технологий в образовании России, поделятся своими рассуждениями о перспективах развития дистанционного образования, ставшего возможным благодаря широкому распространению цифровых технологий. Одну из лекций форума посвятят искусственному интеллекту на старте карьеры: участники узнают, каким образом современные технологии могут облегчить профессиональный путь начинающим специалистам, какое значение имеет машинное обучение, каковы карьерные перспективы в сфере развития ИТ.

Ряд выступлений будет касаться электронных данных. Лекторы раскроют смысл понятия «большие данные», или иначе big data, как они повлияли на различные сферы жизни общества и что будет с данными в скором будущем. Наставникам и молодежной аудитории предстоят интересные дискуссии о том, что означает эпоха больших данных и почему данные — это новая нефть? Спикеры затронут и такой важный вопрос, как этичное распоряжение данными, в частности, в электронной коммерции.

В программе трехдневного мероприятия лекции по медицине и генетике. Ученые расскажут о технологиях, которые позволят людям победить старость, болезни и смерть, о последних исследованиях мозга человека. Спикеры обсудят настоящее и будущее генетики — в частности, новый взгляд современных ученых на теории происхождения человека.

Молодежная аудитория примет участие в интерактивных лекциях о возможностях ядерного синтеза, перспективах термоядерной энергетики и поиске альтернативных источников электроэнергии. Популяризаторы науки расскажут и о таблице Менделеева, о самых легких, сверхтяжелых, радиоактивных элементах.

На форуме будут обсуждаться достижения российской космонавтики, ее будущее. Так, одно из выступлений будет описывать открытие и изучение экзопланет — планет, находящихся вне Солнечной системы.

Ребята станут участниками научных батлов, также им предстоит выбрать лучшего лектора — несколько ученых сразятся в умении просто, интересно раскрыть тему за 15 минут.

Форум «Ученый говорит» проходит в 8 федеральных округах страны по трем основным направлениям: «Наука. Бизнес», «Наука. Государство», «Наука. Академическая среда». Это трехдневные мероприятия, которые идут в формате лекций, мастер-классов, командных заданий, научных квизов, экскурсий в лаборатории. В рамках проекта молодые участники знакомятся с ведущими исследованиями страны, современными российскими изобретениями, принимают участие в настоящих экспериментах и получают уникальный опыт общения с лучшими учеными страны и другими ведущими спикерами.