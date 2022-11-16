Псковским работодателям дали советы по размещению объявлений о вакансиях

18:15, 16 ноября 2022, ПАИ

На необходимость правильно подавать объявления о вакансиях обратила внимание работодателей директор Центра компетенций, карьеры и трудоустройства ПсковГУ Екатерина Гончарова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Нужно уметь подавать вакансии: зарплата, соцпакет и бонусы. Это не значит, что нужно давать по максимуму - нужна правильная формулировка вакансий», - отметила она.

Екатерина Гончарова также рассказала, что ожидания по поводу работы у выпускников учебных заведений, в основном, завышены. «Наше с вами дело - заставить их думать по-другому, ведь их ожидания всё равно останутся такими же. Они ценят себя, они понимают свою стоимость на рынке труда, и их ожидания вполне понятны», - добавила директор центра.

С точки зрения заработной платы у псковских студентов не такие большие требования, как у многих других в федеральном центре, добавила она.