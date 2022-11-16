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Общество

Датскую автоматику на котельной в Идрице заменили на белорусскую

На котельной № 3 на улице Кирова в поселке Идрица Себежского района завершаются работы по капитальному ремонту автоматики котельного оборудования, сообщает газета «Призыв».

Установленное ранее оборудование было произведено в Дании, что в условиях иностранных санкций делало технический ремонт и обслуживание оборудования невозможным.

Благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Себежскому району выделено финансирование на установку новой автоматики, произведенной в Белоруссии.

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