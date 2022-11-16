Датскую автоматику на котельной в Идрице заменили на белорусскую
На котельной № 3 на улице Кирова в поселке Идрица Себежского района завершаются работы по капитальному ремонту автоматики котельного оборудования, сообщает газета «Призыв».
Установленное ранее оборудование было произведено в Дании, что в условиях иностранных санкций делало технический ремонт и обслуживание оборудования невозможным.
Благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Себежскому району выделено финансирование на установку новой автоматики, произведенной в Белоруссии.
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