Возобновилась работа SberPay на смартфонах Android

17:17, 16 ноября 2022, ПАИ

Сбербанк возвращает сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android-смартфонов, сообщили в пресс-службе банка.

Чтобы воспользоваться бесконтактной оплатой, необходимо подключить к сервису любую карту «Мир». Возможность доступна на устройствах с технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше.

Для оплаты нужно просто разблокировать телефон и поднести его к терминалу либо запустить SberPay через ярлык или из приложения СберБанк Онлайн. Таким образом пользователь сможет проверить баланс или поменять карту для оплаты, если к SberPay подключено несколько карт «Мир».