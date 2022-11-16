Более 260 учителей музыки со всей России побывали в псковском музее

17:19, 16 ноября 2022, ПАИ

Всероссийский форум учителей музыки «Музыка – универсальное средство духовно-нравственного воспитания и развития личности ребенка» начался в Пскове 16 ноября. Более 260 учителей музыки со всей страны приехали в Псков. Одной из площадок форума стал Псковский музей-заповедник, сотрудники которого провели для учителей экскурсии по Псковскому кремлю, Покровскому углу и другим достопримечательностям города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Всероссийский форум учителей музыки проводится впервые. Как отмечают организаторы, мероприятие посвящено приоритетному направлению государственной образовательной политики – духовно-нравственному воспитанию школьников и роли музыки в образовательном процессе современной школы. Деловая профессиональная и культурная повестка форума направлена на выработку стратегически значимых государственных решений в развитии предметной области искусства, которая является частью общеобразовательной программы в начальной и основной школе.

«Форум обещает быть поистине грандиозным. Учителя съехались со всех уголков нашей необъятной страны, даже с очень дальних, например, с Владивостока. Надеемся, что форум даст участникам возможность не только продуктивного общения и обмена опытом, но и принесет множество ярких эмоций», – поделилась координатор проекта Анастасия Гордеева.

На площадках форума участники обсудят актуальные вопросы преподавания музыки в современной школе, поиска новых форм и практик, профессиональной подготовки и повышения квалификации музыкальных работников, материально-техническое обеспечение. Эксперты проведут мастер-классы и поделятся лучшими практиками проведения уроков музыки в школе и во внеурочной работе, применения цифровых и дистанционных технологий.

Главной целью форума является создание условий, обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие, творческую активность, профессиональный и карьерный рост учителей музыки.

Организатором выступает Министерство просвещения Российской Федерации. По итогам трех дней работы участники форума, спикеры и модераторы сформируют резолюцию с основными тезисами и предложениями учителей музыки для дальнейшей интеграции в образовательную повестку.