Нехватка пекарей наблюдается в Псковской области

17:33, 16 ноября 2022, ПАИ

Проблему с нехваткой пекарей в Псковской области отметила HR-менеджер «СевЗапИнвест» Екатерина Батюк на круглом столе «HR-тренды, вызовы и перспективы» в медиацентре ПАИ.

«Совершенно нет выпуска пекарей, и для нас это прямо больная история. У нас долгое время практически не было кандидатов на эту вакансию. Насколько я знаю, в 15-м колледже есть курсы переподготовки. Мы хотим поднимать для ребят и молодежи престиж профессии пекаря, а также других: официанта, повара, администратора, хостеса и так далее. Сейчас мы начали обращаться в учебные заведения Псковской области. Активно сотрудничаем с Островом», — рассказала Екатерина Батюк.

По ее словам, на период практики молодым людям выдаются карты сотрудников и они получают ряд бонусов.