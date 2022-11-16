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Общество

Псковский ветеран назвал своевременным указ о традиционных ценностях

Важность указа о традиционных ценностях в настоящее время обозначил полковник запаса, председатель Совета Псковской городской организации всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Андреев. 

Фото: Виктор Андреев в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, что основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей утвердил указом президент России Владимир Путин. В документе говорится, что РФ рассматривает традиционные ценности как основу российского общества, которая позволяет защищать и укреплять суверенитет страны, а также обеспечивать её единство и развитие человеческого потенциала.

«Специальная военная операция, которую приводит Россия на Украине, как волна смывает всю пену, накопившуюся у нас за десятки лет перестройки и дикого капитализма», - сравнил он.

По его словам, сейчас пересматриваются многие вопросы и в экономике, и государтсвенном строительстве, и в образовании. «И, безусловно, закон о традиционных ценностях своевременен. Перечислять их не буду, они в законе прописаны, но должен отметить, что в конце восьмидесятых, всё девяностые и начало нулевых нас пытались развалить, прививая нам чуждые, низменные традиции», - заявил председатель организации.

«Мы выстояли в большинстве своём, так как у нас это на заложено на генном уровне. А сейчас заслон чужому поставили и законодательно. Молодцы, своевременно!» - заключил эксперт.

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