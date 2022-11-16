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Общество

Спортплощадку «Газпром-детям» открыли в Опочке

Сегодня в Опочке открыли многофункциональную спортивную площадку. Возведение объекта на территории бывшего военного стадиона стало возможно благодаря программе «Газпром – детям». Об этом сообщает газета «Красный маяк».

В открытии площадки принял участие заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. Он поздравил детей и педагогов от имени губернатора региона Михаила Ведерникова со знаменательным событием.
«Еще несколько лет назад в области не хватало площадок, а сейчас это активно восполняется. Ждем побед от ребят, которые будут потом прославлять Псковскую область», – отметил Александр Серавин.

 С 2017 года компания «Газпром» начала строительство стадионов в Псковской области. На данный момент уже появилось 15 таких объектов. Новый пришкольный стадион открывает возможности для всех желающих заниматься спортом в любое время и проводить яркие спортивные мероприятия.

 Глава района Юрий Ильин в свою очередь отметил, что спортивный объект возведен в очень короткие сроки.

«На стадионе мы будем заниматься спортом, а главное – постараемся сохранить его в первозданном виде, новым и красивым», – подчеркнул Юрий Ильин.

После перерезания красной ленточки гости праздника забили первые голы в новенькие футбольные ворота.
В честь открытия пришкольной спортивной площадки компания «Газпром» подарила опочецким ребятам футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, которые школьники опробовали в действии сразу же после завершения тожественной части.

Ветеран спорта, кандидат в мастера спорта по лыжам, обладательница золотого знака ГТО Анна Морозова также поздравила всех участников открытия спортплощадки.
«Я очень рада, что появилась такая уникальная площадка, которая открывает новые возможности и знаменует новые успехи для наших ребят. Уверена, что здесь рады будут заниматься и взрослые, и дети, и пожилое поколение. Наши ребята будут демонстрировать значительные результаты по разным видам спорта и достигать новых высот. Спасибо всем за прекрасный подарок», - прокомментировала мастер спорта по лыжам.

Отметим, что в рамках программы «Газпром – детям» c 2007 года по настоящее время построено более 1900 современных спортивных объектов, в том числе более 200 физкультурно-оздоровительных комплексов. Программа охватывает 73 региона страны. Сегодня на этих спортивных объектах занимается более 130 тыс. человек.

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