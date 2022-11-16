С 90-летием поздравили ветерана труда в Красногородске

20:09, 16 ноября 2022, ПАИ

Ветерана труда Псковской области Михаила Григорьева из деревни Сидорово с 90-летним юбилеем поздравили глава района Валентина Понизовская и председатель районного Совета ветеранов Галина Николаева. Об этом сообщает газета «Заря».

О поездке к ветерану Валентина Понизовская рассказала в своём телеграм-канале.

Трудовая жизнь Михаила Григорьевича прошла в колхозе «Светлый путь», там он работал и в полеводстве, и в животноводстве. Всегда был активным общественником, участвовал в работе ветеранских организаций. И сейчас он по-прежнему в курсе всех событий.

С женой Анной Фёдоровной юбиляр вместе уже 64 года, супруги в своё время воспитали сына и дочь. Михаил Григорьевич сказал: «Мы богатые, у нас три внука и четыре правнука».