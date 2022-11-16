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Общество

Встречу с инвалидами по зрению провели в Острове

В центре культуры «Юбилейный» прошло торжественное собрание, посвящённое Международному дню слепых, на которое были приглашены инвалиды по зрению, слабовидящие, проживающие в Острове и районе. Об этом сообщает газета «Островские вести».

В мероприятии приняли участие председатель Струго-Красненской местной организации Всероссийского общества слепых Борис Куйбин, председатель Псковской областной организации ВОС Владимир Прокудин, заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова.

Встреча походила в формате вопроса – ответа, присутствующие могли задать интересующие их вопросы приглашённым специалистам по здравоохранению, соцобслуживанию, культуре, по предоставлению услуг для создания более комфортных условий жизни и отдыха инвалидам по зрению.

Председатель Струго-Красненского МО ВОС Борис Куйбин рассказал о взаимодействии местной организации Всероссийского общества слепых с общественными организациями района, о совместно проведённых мероприятиях, а также проинформировал присутствующих о работе, направленной на защиту прав и интересов людей с ограниченными физическими возможностями в плане приобретения специальности, ремесла, возможности учёбы.

Небольшая концертная программа, в которой выступили артисты центра культуры «Юбилейный» Виталий Дмитриев, Елена Иванова, Александр Дубровский, подняла присутствующим настроение. Работники центра культуры приготовили слабовидящим подарок — показ фильма с тифлокомментированием «Девчата».

В рамках профилактики распространения инфекционных заболеваний отделение профилактики Островской межрайонной больницы предоставило инвалидам по зрению медицинскую услугу вакцинации от гриппа и ковида.

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