Группа «Кино» представит новое звучание своих песен

22:30, 16 ноября 2022, ПАИ

Презентация старых песен группы «Кино» в новом звучании пройдёт в Санкт-Петербурге.

«По вашим многочисленным просьбам мы представляем новый альбом нашей группы, в который вошли все студийные записи за прошедшие 10 лет. Песни «Кино» в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня. И она звучит», — гласит сообщение в официальной группе «Группа КИНО» в соцсети «ВКонтакте».

Камерная презентация состоится 24 декабря в "Севкабеле", в клубе SOUND.

Новое звучание песен прошлого десятилетие будет доступно на всех цифровых площадках, а также на пластинках и CD-дисках.