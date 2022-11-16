Группа «Кино» представит новое звучание своих песен
Презентация старых песен группы «Кино» в новом звучании пройдёт в Санкт-Петербурге.
«По вашим многочисленным просьбам мы представляем новый альбом нашей группы, в который вошли все студийные записи за прошедшие 10 лет. Песни «Кино» в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня. И она звучит», — гласит сообщение в официальной группе «Группа КИНО» в соцсети «ВКонтакте».
Камерная презентация состоится 24 декабря в "Севкабеле", в клубе SOUND.
Новое звучание песен прошлого десятилетие будет доступно на всех цифровых площадках, а также на пластинках и CD-дисках.
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