Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиян предупредили об изменениях в системе ОМС

Новый порядок учета в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) вступит в России в силу с 1 декабря. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как это скажется на жизни граждан и изменится ли государственная медицинская помощь.

Она отметила, что цель появления нового порядка ведения персонифицированного учета в ОМС — консолидация данных о пациентах, которые получали помощь на региональном и федеральном уровнях, в едином реестре данных. «Реестр создан на базе Государственной информационной системы ОМС (ГИС ОМС). Теперь в базу данных о гражданине будет вноситься информация о месте его пребывания и месте выдачи полиса», — подчеркнула она в беседе с агентством «Прайм».

По новым правилам вносить в базу итоги обращения в лечебные учреждения за помощью, а также о врачах, которые эту помощь оказали, не нужно. В отдельную категорию будут выделены несовершеннолетние.

«Для пациентов нововведение не только упростит процесс оформления документов, но и повысит эффективность обмена данными между различными лечебными учреждениями — участниками системы ОМС, в которые гражданин будет обращаться», — отметила экономист.

Если сейчас полиса ОМС у гражданина по какой-то причине нет, то электронный полис, который представляет собой штрихкод и содержит сведения о застрахованном, можно получить, подав сведения о себе через портал госуслуг. «Детям, которые будут рождаться после 1 декабря, полис будет предоставляться по факту рождения или получения гражданства», — добавила Юлия Финогенова.

Если же гражданин имеет бумажный вариант полиса ОМС, то это будет означать, что информация о нем в ГИС ОМС уже имеется и получить бесплатную помощь он сможет по предъявлении удостоверения личности, например, паспорта. С 1 декабря иметь при себе бумажный полис будет не обязательно, отметила она.

Сам же цифровой полис с уникальным штрихкодом будет доступен в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, поэтому его невозможно будет потерять, резюмировала Юлия Финогенова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 ноября 2022

Новые контейнеры для ТКО появились в Стругокрасненском районе
17 ноября 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 17 ноября
17 ноября 2022

ВИДЕО Обработка дорог против гололёда началась в Пскове
17 ноября 2022

Юрист объяснила, кому и почему пересчитают пенсию
17 ноября 2022

Российские члены экипажа выйдут в открытый космос

17 ноября 2022

Волонтёры швейного мастерства ищут помощников

16 ноября 2022

Фасадные работы в церкви Николы Вратаря завершаются
16 ноября 2022

Тротуарную зону отремонтируют в Великих Луках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...