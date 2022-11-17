Юрист объяснила, кому и почему пересчитают пенсию

07:44, 17 ноября 2022, ПАИ

Размер выплат российским пенсионерам может увеличиваться как в порядке плановых и внеплановых индексаций, так и при определенных жизненных обстоятельствах. В ряде случаев не понадобится даже писать заявление о перерасчете, рассказывает ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Во втором случае увеличивается либо стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), либо размер фиксированной выплаты к пенсии. Это может происходить как по заявлению пенсионера, так и в беззаявительном порядке, пишет агентство «Прайм».

По словам специалиста, ежегодно c 1 августа работающим пенсионерам повышают размер ИПК с учетом страховых взносов, которые работодатель уплачивает за него в ПФР и которые не учтены при назначении страховой пенсии по старости и прочим основаниям, а также при предыдущем перерасчете.

В этом случае подача заявления в ПФР не требуется. Перерасчет делается территориальным органом Пенсионного фонда в беззаявительном порядке с 1 августа каждого года.

«Неработающим пенсионерам уже после назначения пенсии, возможно, придется представить в Пенсионный фонд документы об обстоятельствах, которые могут стать основанием для перерасчета. Это, например, документы о неучтенном стаже работы. ПФР пересчитает пенсию без заявления по факту поступления подтверждающих документов», — объяснила Фатима Ногайлиева.

Также беззаявительный перерасчет фиксированной выплаты к пенсии производится в случае достижения пенсионером восьмидесятилетнего возраста; изменения группы инвалидности; а также сокращения количества иждивенцев.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличат в следующих случаях.

- если изменилось количество нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении у пенсионера;

- у пенсионера появились новые сведения о дополнительном стаже за период до 01.01.2002 или справки о заработке за пять лет подряд до 01.01.2002 г.;

- пенсионер накопил необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностях и (или) страховой стаж;

- изменилась категория получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца (например, ребенок, получающий страховую пенсию по случаю потери кормильца за одного родителя и впоследствии потерявший второго родителя);

- пенсионер приобрел необходимый стаж работы в сельской местности;

- пенсионер желает учесть в страховом стаже иные (нестраховые) периоды, указанные в законе «О страховых пенсиях». Например, это уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им полутора лет; прохождение военной службы по призыву; уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и другие периоды.

«В вышеуказанных случаях заявление о перерасчете пенсии следует подать в личном кабинете портала «Госуслуги» или в территориальном отделении Пенсионного фонда по месту жительства», — рассказала Фатима Ногайлиева.

Перерасчет размера фиксированной выплаты будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление со всеми подтверждающими документами.