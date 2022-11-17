Пьяный пскович украл из магазина 124 пачки мороженого

08:44, 17 ноября 2022, ПАИ

Наказание в виде исправительных работ будет отбывать пскович за кражу мороженого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Сотрудники ведомства поддержали государственное обвинение в отношении 35-летнего жителя Псковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража чужого имущества с незаконным проникновением в помещение).

В судебном заседании установили, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник в ночь с 13 на 14 июля 2022 года, не в силах побороть желание полакомиться сладостями, сломал входную дверь в магазине, принадлежащем ООО «Бизон-Маркет», расположенном в деревне Ваулино Псковского района, откуда тайно похитил 124 пачки мороженого различного наименования на сумму 3854 рубля, которое вынес в корзине от ларя с мороженым стоимостью 1000 рублей.

Похититель в судебном заседании признал вину и раскаялся в содеянном.

По результатам рассмотрения дела суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств (в том числе явки с повинной) назначил виновному наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.