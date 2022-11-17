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Общество

В Псковской области ищут шеф-повара за 110 тысяч рублей

В Псковской области на постоянную работу ищут шеф-повара, которому готовы платить до 110 000 рублей, сообщает hh.ru. Вакансия открыта в Изборске.

За последние 30 дней в Псковской области средняя предлагаемая зарплата для шеф-поваров составляет 62 500₽, а это на 36% меньше, чем средняя предлагаемая заработная плата в России. 

Касательно «дорогой» вакансии шеф-повара с зарплатой до 110 000 – такой доход компания готова предоставить специалистам с опытом работы не менее 3 лет, с образованием в сфере общественного питания. Необходимо наличие хорошего вкуса и умение вкусно готовить, опыт работы с большими объемами и большой проходимостью. Умение организовать непрерывную и качественную работу всего производства кухни от приемки до выдачи.

Будущему специалисту предстоит производить обеспечение работы всех цехов кухни: холодный, горячий, заготовочный, пицца, суши/роллы, кондитерский, своевременно обновлять меню, руководить производственным коллективом: отбирать персонал, обучать и управлять персоналом кухни; участвовать в ценообразовании и оптимизации себестоимости, производить анализ рентабельности.

Вакансия предполагает полный рабочий день. Контрактная система трудоустройства, с прописанными бонусами. Возможно обучение за счет компании, предоставление жилья рядом с работой.

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