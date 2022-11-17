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Общество

Скончался известный фигурист Александр Горшков

Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Советский фигурист умер в возрасте 76 лет. Эту информацию 17 ноября пресс-атташе подтвердил «Известиям».

Горшков — заслуженный мастер спорта СССР. С 2001 года был членом исполкома Олимпийского комитета России, а в период с 1998-го по 2010-й был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.

С июня 2010 года являлся президентом Федерации фигурного катания России.

В городе Одинцово Московской области был открыт Центр фигурного катания им. А. Горшкова и Л. Пахомовой.

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