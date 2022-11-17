Российским телеканалам запретили показывать «Гарри Поттера»

09:30, 17 ноября 2022, ПАИ

Российские телеканалы, входящие в холдинг «Национальная медиа группа», не смогут транслировать фильмы Warner Bros., сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным издания, показывать фильмы запретила сама киностудия. Это значит, что посмотреть «Гарри Поттера» на новогодних праздниках теперь нельзя на СТС, РЕН ТВ, «Домашнем», «Пятом», а также на стриминговом сервисе more.tv, сообщили собеседники издания.

При этом, отмечает «БК», срок лицензионных соглашений у «НДГ» действует еще минимум полтора года. По информации издания, фильмы Warner Bros. и ее дочерней компании DC Films регулярно становились одними из самых просматриваемых на СТС. Наибольшей популярностью, помимо франшизы о Гарри Поттере, пользовались «Лига справедливости», «Аквамен» и «Чудо-женщина».