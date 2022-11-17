ФОКОТ в деревне Родина планируют построить к июлю 2023 года

10:10, 17 ноября 2022, ПАИ

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в деревне Родина планируют построить к июлю 2023 года, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

В своём Telegram-канале она рассказала, что выезжала на объект для проверки темпов строительства объекта. «Ранее в связи с неисполнением условий договора и отклонениями от графика работ был расторгнут контракт с недобросовестным подрядчиком с занесением его в реестр недобросовестных поставщиков. Администрацией района были проведены необходимые процедуры по определению нового подрядчика», — рассказала Наталья Фёдорова.

По её словам, в настоящее время строители активно ведут планировочные и дренажные работы. Идёт подготовка к бетонированию площадки и монтажу системы освещения.

Средства на строительство спортивного объекта поступают из областного и муниципального бюджета, уточнила Наталья Фёдорова.