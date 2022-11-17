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Спорт

Сотрудники псковского УФСИН пробежали всероссийский полумарафон

Участие в Гатчинском полумарафоне приняли сотрудники псковского УФСИН в Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. 

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В спортивном мероприятии приняли участие более 3 500 тысяч человек. От Пскова в нём участвовали представители аппарата управления Наталья Алфименкова и Никита Логинов. «За плечами каждого ежедневные тренировки. В свободное от службы время ребята занимаются бегом в ведущих спортивных школах Пскова и успешно развиваются в этом направлении. Также бег входит в состав упражнений по физической подготовке сотрудников УИС», - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Женщины преодолели расстояние в десять километров, мужчины – 21,1 километра. Наталья улучшила свой беговой рекорд на 4 минуты (общее время – 1 час 46 секунд.), Никита – на 3 (общее время – 1 час 27 минут 38 секунд). За участие в забеге сотрудников УФСИН наградили медалями.

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