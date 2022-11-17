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Общество

Брошенного птенца лебедя спасли жители Псковской области

Фото: Подворье "Птичий дворик"

Птенца лебедя приютили на подворье «Птичий дворик» в Пскове. Об этом сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники организации рассказали, что в осенне-зимний период к ним везут нуждающихся в помощи лебедей со всей Псковской области. В этот раз поступил совсем неокрепший лебеденок. 

«Он остался совсем один: родители, братья и сёстры его бросили. Он бедный уже пошёл по деревне, и мы его спасли от голода и холода», — рассказали спасшие птицу псковичи.

«Мы хотим выразить огромную благодарность Елене за своевременно оказанную помощь этому малышу. За то, что не прошли мимо и сами выкармливали его у себя в течение недели. И даже дали ему имя – Гоша!» – говорится в сообщении.

Напомним, что на базе подворья работает реабилитационный центр для диких животных «Псковский ковчег», в котором зоозащитники помогают диким животным и птицам, пострадавшим от деятельности человека и факторов природы.

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