Иван Есин: Проект «Билет в будущее» охватит всех школьников 6-11 классов

11:13, 17 ноября 2022, ПАИ

В России в рамках национального проекта «Образование» Фондом гуманитарных проектов реализуется масштабная программа ранней профориентации для школьников «Билет в будущее». Ее материалы легли в основу профминимума, который начнут внедрять в школах в ближайшее время.

Подробнее о том, как помочь детям выбрать сферу деятельности и специальность, зачем нужны профориентационные сериалы, выставки и какую роль играет сайт проекта, рассказал руководитель проекта, член Общественной палаты РФ, просветитель Иван Есин.

Как работает проект «Билет в будущее»?

– Проект состоит из нескольких шагов, которые позволяют школьнику понять, к чему он склонен, к какой специализации. Сначала проходит этап профориентационных уроков, которые создаются с помощью цифровой новинки этого года – «Конструктора будущего» для педагогов. Затем на нашей платформе bvbinfo.ru проводится онлайн-диагностика, созданная учеными и адаптированная под различные возрастные группы. Далее на основании склонностей и талантов, которые выявляются в ходе тестирования, школьнику рекомендуют сферы деятельности, где он может себя попробовать. И наконец, следует практический этап: профессиональные пробы, промышленные экскурсии. А затем – повторное уточняющее тестирование.

Как отбирали профессии, с которыми познакомятся школьники?

– Мы фактически не отбирали, задались целью осветить все. «Билет в будущее» охватывает 90 процентов российского рынка труда, около 400 профессий. Профпробы по ним проводятся в колледжах, вузах, на предприятиях, где ребят встречают в современных, оснащенных новым оборудованием мастерских. Популярностью пользуются пробы по направлению строительства, конструкторского и инженерного дела, робототехники, развития беспилотного транспорта. Большое внимание также уделяется гуманитарным специальностям, поскольку профессии врача и педагога вряд ли когда-то заменят машины. Всего в рамках проекта проводится более 8000 профпроб во всех субъектах РФ и на территории Байконура. Подключились и новые регионы РФ, в этом году они получили от нас методические материалы, а с 2023-го мы готовимся принять их в полном объеме.

Какие показатели у проекта «Билет в будущее» в этом году? Чего уже удалось достичь?

– В этом году проект показал стремительное развитие. 1,3 миллиона школьников зарегистрировались на платформе bvbinfo.ru и получили индивидуальные профориентационные рекомендации. Это достойный результат, превышающий показатели прошлого года в 2 раза, но недостаточный для всего проекта, так как сегодня в России около 6-7 миллионов детей учатся в 6-11 классах. Нам необходимо всех охватить этой работой к 2024 году. Кроме этого, в три раза выросло количество педагогов-навигаторов, ими стали уже 17 000 учителей по всей стране.

Какие возможности есть на платформе bvbinfo.ru?

– Мы развиваем цифровую платформу проекта, ее интерфейс стал более удобным и интуитивно понятным. Для этого работаем с различными фокус-группами. Например, с педагогами сделали «Конструктор будущего», который, как отметили участники крупного всероссийского форума, оказался очень полезен и предметникам, и классным руководителям.

Также появился кабинет у партнеров, которые проводят профпробы. В нем можно добавлять расписание проб и получать оценки от школьников. В конце года мы представим новый сервис аналитики профориентационной работы регионов по проекту «Билет в будущее». Он впервые в России поможет оценить, какие профессии наиболее востребованы у нового поколения, к чему ребята склонны и как проходил их путь от знакомства с профориентацией к выбору профессионального пути. Такие данные можно будет использовать при планировании профориентационной деятельности по всей стране.

Под эгидой проекта проводятся Фестивали профессий, расскажите подробнее о них.

– В 2021 году проект «Билет в будущее» закрывался большим фестивалем для школьников 6-11 классов в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие более 30 тысяч учащихся Северо-Запада. Одна из задач спецпроекта – дать школьникам возможность попробовать разные специальности и понять, что им больше подходит, поэтому фестиваль явился очень эффективным инструментом для организаторов и интересным для ребят. Уже в этом году мы масштабировали идею и запустили подобные мероприятия по всей стране – в Москве, Кемерове, Ростове-на-Дону, Якутске, Твери, запланировали в Калининграде на базе региональных центров опережающей профессиональной подготовки и исторических парков «Россия – моя история».

Во всех городах к проекту присоединяются крупные российские компании. Например, на столичном фестивале одно из центральных мест заняла часть настоящего поезда, представленная РЖД. Впечатления от такого знакомства с профессией остаются надолго, это вдохновляет ребят на глубокое изучение выбранной специальности. Уверен, школьники ставят РЖД пятерки на платформе bvbinfo.ru.

По предварительным данным, спецпроект «Фестиваль профессий» в этом году посетят около 50 тысяч человек.

Расскажите о сериале «Билет в будущее». Сколько человек его посмотрели, в каких регионах прошли премьеры?

– Идея подобного проекта обсуждалась еще два года назад. Мы задались вопросом, как рассказать детям о специальностях так, чтобы вдохновить их сделать выбор. Непростая задача. Мы нашли уникальных людей – это символы своих профессий, сняли 8 серий про их часто нелегкий, но очень интересный путь к успеху, и результат оправдал ожидания. Более миллиона просмотров за стартовую неделю проката и 40 премьер по всей стране от Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга. Первый профориентационый сериал пришелся по вкусу и детям, и педагогам, и родителям – с их помощью он активно распространяется в Сети.

Как изменилась выставка «Билет в будущее» в исторических парках «Россия – моя история»?

– Мультимедийная квест-выставка с уникальной игровой механикой обновилась в этом году. Мы добавили аграрную среду и новые профессии, обновили дизайн, сделали акценты на профориентационные особенности регионов, а главное, добавили 6 интерактивных зон, где дети смогут сменить умственную активность на физическую. В залах появились велотренажеры, сухой бассейн с пластиковыми шарами или плазменные шары, позволяющие управлять мультимедийным контентом. Играя, ребята запоминают лучше, это давно известный факт.